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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı yağmur duasında buluştu, kurbanlar kesildi

İHA

Sındırgı yağmur duasında buluştu, kurbanlar kesildi

Türkiye’nin kuraklıkla mücadele ettiği dönemde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar Çaygören barajında yağmur duasına çıktı.
Cuma namazı öncesi son günlerde kuraklığı ile gündeme gelen Çaygören Barajı kıyısında yağmur duası edildi, kurban kesildi. Sındırgı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir hafta öncesinden planlan yağmur duası ve kurban kesimine kırsal mahallelerde katıldı. İlçe genelinde vatandaşlar tarafından okunan 90 hatimi duası toplanırken kırsal mahallelerde kesilen kurbanlarda dahil olmak üzere 60 kurban kesildi. Kesilen kurbanlar pandemi dolayısı ile işlerini kaybeden ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara pay edildi.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sedat Çakar, imamlar, Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin, mahalle sakinleri ve sabi olarak tabir edilen özel davetli vatandaşların katılımı ile pandemi kuralları göz önünde bulundurularak Çaygören barajı kenarında Kur’anı kerim okundu, kurban kesildi ve yağmur duası yapıldı.
Cuma namazı öncesi Şerif Paşa Camiinde verilen salânın ardından bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Tüm mahallelerde kurbanlar kesildi, camilerden ve evlerden eller yağmur için semaya yükseldi. Cuma namazı sonrasında da tüm Türkiye’de olduğu gibi yağmur duası yapıldı.
Duaya ve organizasyona katılan tüm muhtar ve vatandaşlara teşekkür eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgımız’da ve Türkiye de hatta bütün dünyada 2020 yılı farklı hiç alışmadığımız hiç bilmediğimiz afetler, salgın hastalıklar, depremler maalesef en sonda kuraklık olarak baş gösterdi. Ve hepimizi ve dünyayı etkiliyor. Bizler Sındırgı olarak ve 75 mahallesi ile beraber bu duruma hem dikkat çekebilmek hem de halkımıza bu dünyanın sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarabilmek, dua edebilmek ve bu kötülüklerden yanlışlıklardan sıkıntılardan kurtarabilmesi ve yağmurların bereketlerin afetsiz bir şekilde yağmasını Rabbimden dileyebilmek için bugün kuruyan barajımızın kenarında kurbanlarımızı kestik, dualar ettik. Özellikle de burada bulunmasını istediğimiz kişileri de davet ettik. Onlar sabiler, onlar günahsızlar. Çünkü bir duanın kabul edilebilmesi için günahsız olmak ve ya günah işlememek ve ya tövbe etmek şart olan işlerden birisi olduğuna inanıyoruz. Rabbim inşallah afetsiz mevsimler versin. Rabbim bereketlendirsin, barajlarımızı doldursun“ dedi.
Yağışların olması ve barajın dolması temennisinde bulunan Çaygören muhtarı Birol Keskin de, “Bu seviyeyi 2000'li yıllarda gördük daha önce bir iki sene daha böyle olmuştu. İnşallah yağan yağmurlarla dolar diye umut ediyoruz. Bugün sayın belediye başkanımız Ekrem Yavaş, müftümüz yağmur hayırı yaptık kurbanlar kestik. İnşallah kurbanlarımız kabul olur, yağışlar yağar barajımızda dolar“ dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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