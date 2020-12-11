Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Deliktaş Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Deliktaş Mahallesi, Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karesi İlçemize bağlı Deliktaş Mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11.12.2020 Cuma günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-11 19:22:41



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