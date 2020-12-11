Karesi'nin Deliktaş mahallesi karantinaya alındı

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş mahallesi artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada Karesi İlçesine bağlı Deliktaş Mahallesinde Kovid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11.12.2020 Cuma günü saat 21.00’den itibaren karantina altına alındı. Karantinaya alınan Deliktaş mahallesindeki vatandaşların ihtiyaçları için Karesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun karantinanın uygulanacağı süre içinde destek vereceği açıklandı.

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