Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 15 bin 84 lira para cezası kesildi.



Balıkesir’in Karesi ilçesinde uygulama noktasına takılan araçta bulunan 3 kişinin izni bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Yasağı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 180 lira, araç sürücüsünün ehliyetinin olmaması sebebiyle araç sürücüsüne ve araç sahibine 2 bin 473 lira, aracın da muayenesi olmadığı için 598 lira para cezası kesildi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle toplamda 3 kişiye 15 bin 84 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.