Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 20 aranan şahsı yakalaerken, 3 ateşli silah ve mermilerini ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet menşei belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet dolu fişek ve Muhtelif suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve aranan 1 şahıs yakalandı.

Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.

Burhaniye İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; aranan 2 şahıs yakalandı,

Erdek İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.

Manyas İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.

Savaştepe İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı ve Sındırgı İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

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