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TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

İHA

TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 2

TFF. 1 Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadelekarşılıklı atılan gollerle 22 beraberlikle bitti.

Maçtan dakikalar:
12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem’den seken topu defans uzaklaştırdı.
21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi’nin sert sutu Abdülhamit’e çarparak ağlarla buluştu. 01
31. dakikada Ezeh’in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 11
43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem’i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 21
73. dakikada gelişen Sunday Alimi'nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 22

Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Emrah Ünal xxx, Furkan Ürün xx
Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Abdülhamit Yıldız xx, Abraham Nwankwo xx, Doğa İşeri xx, Uğur Aygören xx (Ayberk Kaygusuz dk. 88 ?), İsmail Yüksek xxx, Mrsic xx (Foxi Kethevoama dk. 88 ?), Cumali Bişi xx, Oğuzhan Aynaoğlu x (Anıl Taşdemir dk. 33 xx), Mahatma Otoo xx (Celal Emir Dede dk. 79 ?), Ezeh xxx
Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Dersim Şahan Kaynak
Teknik Sorumlu: Cihat Arslan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçaslan xx, Sezgin Çoşkun xx, Furgan Polat xx (Bedirhan Akçay dk. 90+2 ?), Onur Bayramoğlu xx, İbrahim Halil Öner x (Kaan Gül dk. 46 x), Sunday Alımi xx, Tolga Yakut xx (Buğra Çağlıyan dk. 60 x), Erdal Akdarı xx, Bilal Ceylan xx, Mevlüt Çelik xx, Hamed Abodun Sholaja xx (Talha Erdoğan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Melih Ağa. Hasan Ulaş Uygur, Alperen Kocabaş, Yiğit Utku Gök, Doğukan Ünal, Melih Nezir
Teknik sorumlu: Fahrettin Sayhan
Goller: Sunday Alimi (dk. 21), Furgan Polat (dk. 73) (Eskişehirspor), Mrsic (dk. 32 pen.), Francis Ezeh (dk. 43) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Mahatma Otoo, Antonio Mrsıc, Francis Ezeh (Balıkesirspor), Mevlüt Çelik, Sunday Alimi, Kaan Gül, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlayan, Hamed Abodun Sholaja (Eskişehirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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