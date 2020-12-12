Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından Cihat Arslan: “Eksiklerimizi giderince daha iyi bir ekip olacağız” Fahrettin Sayhan: “Kazanmak için her şeyi yaptık”

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor sahasında Eskişehirspor ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan eksikleri giderdikten sonra daha iyi bir ekip olacaklarını söyledi. Arslan, “Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maçın gidişatı farklı senaryolar doğuruyor bazen. Korona virüsten dolayı ertelenen 2 maçımız vardı. Genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele ettik. Göreve geleli bir hafta olmasına rağmen iyi çalışmıştık. Eksiklerimizde dolayı tam da verimli çalışamadık. Maçın kırılma anları vardı. Geriye düştük ama sonrasında reaksiyon göstererek devreyi önde tamamladık. Soyunma odasında konuştuğumuz ve istediğimiz şey 3. golü bulmaktı. Çünkü fişi çekmiş olacaktık. Ezeh ile de o pozisyonu yakaladık ama gole çeviremeyince de rakibin direncini kıramadık. Sonrasında bir gol yedik ve 22’den sonra yine bir kırılma yaşadık. Eksiklerimiz var bunları halledeceğiz zamanla. Daha sert bir takıma ihtiyacımız var. Sadece kontra ile olmaz organizasyonlarımızı arttırmamız gerekiyor. Bunlarında hepsini yapacak güçteyiz” ifadelerini kullandı.



Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ise kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Sayhan, “Biz bu maça gelirken kazanma üzerine hazırlanmıştık. Camiamız olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. 9 tane korona virüslü oyuncumuz var. Bu çerçeve de bile biz rakibe hakeme oyuna saygılı olmak istiyoruz. Bu konuda oyuncuları geliştirip kazanmak istiyoruz. Oyuna baktığımız zaman gerçekten kazanmak için her şeyi yaptık. İkinci yarı arzu ve isteğimiz daha fazlaydı. Ama sonuca yansıtamadık. Beraberlikle ayrıldık. Balıkesirspor’a da sonraki maçlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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