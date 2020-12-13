Manyas’ta meydanlar kuşlara kaldı

"Gençler, hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor"

Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle Manyas’ta meydanlar güvercinler ve diğer kuşlara kalırken, sokak hayvanları da adeta cirit attılar.

Hafta sonu kısıtlama uygulamasına uyan ilçe halkı yaya olarak, alışverişini yapıp evlerine dönerken, belediye temizlik işçileri de mesai yaptılar. Güvenlik güçleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirttiler. İlçenin en hareketli caddeleri olan Hükümet, İnönü, Bandırma ve Maltepe Caddesi ile Cumhuriyet meydanı tam bir sakinlik yaşadı.

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