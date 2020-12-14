Balıkesir’de 50 yıllık zeytinyağı fabrikası yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 50 yıllık zeytinyağı fabrikası Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle yenilendi. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahadınlı mahallesinde Burcu ve İbrahim Uygun çiftinin işletmecisi olduğu fabrika dualarla açılırken, günlük 500 çuval olan zeytin işleme kapasitesi de bin 500 çuvala çıktı.

Bahadınlı Mahallesinde 1970 yılında yaptırılan Zeytinyağı fabrikası devlet desteğiyle yenilendi. Fabrikada, bütün makineler yenilenirken, modern depolama tankları kondu. Yenilenen fabrikanın açılışına, Kaymakam İlyas Memiş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, Jandarma Karakol Komutanı Serkan İrez, İşletme sahipleri Burcu ve İbrahim Uygun ile fabrika çalışanları katıldı. Mahalle camisi imamı Ahmet Akkuş’un okuduğu duanın ardından fabrikanın kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş ve diğer davetliler tarafından kesilirken, fabrika gezildi. Davetlilere teşekkür eden 2 çocuk annesi Burcu Uygun, “15 yıldan beri fabrikamızı eski sistemde taşbaskı ile çalıştırıyoruz. Devletten aldığımız destekle Kırsal kalkınmadan yüzde 65 hibe destekle makineleri yeni haline kavuşturduk. Körfezde en iyi yağ bu bizim bölgede Madrada çıkmaktadır. En kaliteli yağ körfezimizdedir. Bu senedeki yağlar normalden çok fazla kaliteli. Hedefimiz, çıkardığımız yağları dışarı pazarlara satabilmek. Kaliteli yağları kurallarına uygun şekilde modernize etmiş olduğumuz fabrikamızdan halkımıza ulaştırmaktır” dedi. İbrahim Uygun da, “Fabrikamızı yenilemeye çalıştık. Kapasite artışına gittik. Normalde kapasitemiz 500 çuval iken, bin 500 çuvala çıkardık. Zeytinimiz kalitelidir. Dünyanın en ekstra zeytinyağı körfezimizde çıkmaktadır. Özellikle bizim Adatepe mevkimizde çok kaliteli yağlar çıkmaktadır. Bu sene yağlar özellikle daha kaliteli. Zeytinlerde kurt olmadığı için ekstra bir zeytinyağı üretiyoruz. Bunları şişeleyerek paketlemeyi düşünüyoruz” dedi.

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