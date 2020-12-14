Büyükşehir Belediyenin rakibi GCT Düzce

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un ertelenen GCT Düzce 6.Hafta müsabakası Çarşamba günü Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil mavililerin bu müsabaka ile birlikte başka bir erteleme maçı kalmamış olacak.

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Semt77 Yalovaspor ile karşılaşan Büyükşehir Belediye, kıran kırana geçen maçı son ataklarda yaptığı savunma ile kazandı. İlk yarıda oynadığı agresif basketbol ile takımına büyük destek sağlayan Koray Uzunhasan Düzece maçı hakkında “ Öncelikle mücadelesinden dolayı Yalova ekibini kutluyorum. Sahada eksik olmalarına rağmen çok sağlam mücadele ettiler. Şu an tek hedefimiz Düzce maçını kazanmak. Evimizde kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunun uğrunda sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız” açıklamalarında bulundu.

Şu an maç eksiği ile puan durumunda 7. sırada yer alan Büyükşehir Belediye, Düzce maçını kazanıp tırmanışını devam ettirmek istiyor. Karşılaşmada İbrahim Yıldırım’dan faydalanamayacak yeşilmavililerde Tuğberk Gedikli’nin dönüşü ise takıma moral veriyor. Çarşamba günü saat 16'da oynanacak GCT Düzce maçının yayını TBF Tv’nin Youtube kanalından naklen olacak.

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