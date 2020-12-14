Balıkesir'de Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle yapılan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi bu ay hizmete açılıyor. Yapımı tamamlanan ve Birleşmiş Milletler’in 75. Yıl anısını yaşatacak olan gençlik merkezi, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler'in 75. yıl anısına Balıkesir’de yapımı tamamlanan gençlik merkezinin bu ay hizmete açılacağı müjdesini verdi. Gençlik Merkezi’nin dünyada ilk olma özelliğini taşıdığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projenin gençler için önemli olduğuna vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Gençlerimizi Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlar konusunda uzmanlaşmaları için destekleyeceğiz" dedi.



Bakan Kasapoğlu: "Gençler en büyük gücümüz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’ni dünya gençliğinin hizmetine sunmaktan Türkiye Cumhuriyeti olarak onur duyduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır. Gençlerin katılımı, barış kültürünün en temel dinamikleri arasındadır ve daima bu prensiple hareket etmeliyiz. Gençliğin güçlendirilmesine yönelik gençler için ve gençler ile gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize hız kazandırmak istiyoruz. Yüksek genç nüfus oranıyla ülkemiz, BM’nin gençlik gündemindeki gelişmelerini daha ileriye taşıyarak BM 2030 Gençlik Stratejisini destekleyecek ve güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler ile süregelen işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyor ve gençler için önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğimiz yeni projelerin heyecanını taşıyoruz. Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Her şey gençlerimiz için” dedi.



BM Genel Sekreter Yardımcısı Hochschild: "Dünyaya örnek teşkil ediyor"

Birleşmiş Milletler 75. yıl Özel Temsilcisi ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild ise, BM 75. Yıl Gençlik Merkezi projesini desteklemekten onur duyduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni tebrik etti. Hochschild, açılacak gençlik merkezinin dünyada örnek teşkil edeceğini ifade ederek, “Merkez aracılığıyla gençler değerli beceriler kazanacak, mesleki eğitimlere katılacak ve birbirleriyle konuşma şansı yakalayacak. Balıkesir, Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya yayılan 'Bengi' ve 'Güvende' gibi folklorik danslarıyla ünlüdür. Gelin hep birlikte Bengi ve Güvende'nin ritmini kucaklayalım. Birleşmiş Milletler’in 75. yıldönümünün anısını yaşatalım, 2020 ve sonrasında geleceğimizi birlikte şekillendirelim” diye konuştu.



Ağırbaş: "Gençler adına teşekkür ediyorum"

UN75 Gençlik Merkezi projesinin Danışma Kurulu Üyesi ve Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş ise Türkiye’nin son yıllarda gençlik alanında ciddi yatırımlar yaptığını kaydederek "Türkiye’nin gençlerinin uluslararası çalışmalarda daha çok yer alabilmesinin önünü açacak sistemleri kurmak için gayret ediyoruz. Belediyemize ve Bakanlığımıza gençler adına teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Başkan Yılmaz: "Gençlerin uzmanlaşmalarını destekleyeceğiz"

Birleşmiş Milletler, Bakanlık ve Büyükşehir arasında hayata geçen bu projenin gençler için önemli bir adım olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Balıkesir’imizde hayata geçireceğimiz projeyi Bakanlığımızla beraber geçen yıl planlamıştık. Gençlik Merkezimiz uluslararası organizasyonlara akredite olarak çalışmalarını sürdürecek. Gençlerimizi Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlar konusunda uzmanlaşmaları için destekleyeceğiz. Türkiye’de projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapıyoruz. Sayın Bakanımızın belediyemize çok ciddi destekleri oldu. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapacak olan Gençlik Merkezi; genç liderliği, girişimcilik, katılımcılık, gönüllülük temalarında faaliyet gösterecek. Amaçları doğrultusunda çalışmalara imkan veren donanıma sahip, kolay ulaşılabilir, güvenli ve sağlıklı bir mekan olarak hizmete sunulacak olan merkez engelli bireylerin ihtiyaçları da göz önüne alınarak inşa edildi. Teknolojik donanımı tam, çevre dostu ve düşük enerji tüketimli olarak tasarlanan merkez, Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli'ndeki çalışma ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve gönüllü bireylerin çalışmalara katılımına da imkan sağlayacak.

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