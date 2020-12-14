Vatandaşlar fidan ve süs bitkilerini reyondan seçerek alacaklar

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğü, 2020 Yılı içerisinde yapımı tamamlanan “Fidan Teşhir Reyonu” ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıkta ürettiği; orman ağacı türleri ile süs bitkisi türleri, Fidanlık Müdürlüğünde oluşturulan reyonda sergileniyor. Vatandaşlar almak istedikleri ağaç fidanları ve süs bitkilerini reyondan seçerek alabilecekler. Fidanlık Müdürlüğünde kurulan ve yaklaşık 3 dekar alana kurulan reyon, satın alma kolaylığı sağlamasından dolayı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

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