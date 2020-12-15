BAÜN’de yatırımlar devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi’nin 2021 yılı bütçesinin kabul edilmesiyle birlikte yeni projeler de hayata geçmek için gün sayıyor. Üniversite kampüsünde devam eden projelerin yanında 2021 yılı bütçesine Balıkesir Meslek Yüksekokulu eğitim binası da ilave edildi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş desteklerinden dolayı Balıkesir milletvekillerine teşekkür etti.



BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversite bünyesinde yapımı devam eden Kütüphane ve Kongre Kültür Merkezi, İlahiyat Fakültesi binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve kampüs ana ve yan girişleri inşaatının yanında 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Balıkesir Meslek Yüksekokulu projesinin de yatırım programına alındığını duyurdu.



“Üniversitemiz ve şehrimize hayırlı olsun”

Balıkesir Üniversitesi’nin 2021 yılı bütçesinin 329 milyon 404 bin TL olarak kabul edilmesinin ardından Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun projesi de onaylandı. 2021 yılında proje ihalesi yapılarak inşaat başlayacak. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversite kampüsündeki yapımı devam eden projelerin yanı sıra Meslek Yüksekokulu binasının da bütçede gösterilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kuş, “Üniversitemiz bünyesinde Kütüphane ve Kongre Kültür Merkezi binası, İlahiyat Fakültesi binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ile Kampüs ana ve yan girişleri inşaatları devam ediyor. Tüm bu projelerin yapımı devam ederken 2021 yılı bütçesinde Balıkesir Meslek Yüksekokulu binasının yapımı da yer aldı. 2021 yılında proje ihalesi yapılacak ve inşaatı başlayacak olan Balıkesir Meslek Yüksekokulu binamız 10 bin 500 metrekarelik alanda yapılacak. Böylece üniversitemiz bünyesindeki proje sayımız 5’e ulaşmış oldu. Ben desteklerinden dolayı Balıkesir milletvekillerimiz Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yapımı devam eden ve 2021’de başlayacak projelerimiz üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

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