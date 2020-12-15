Burhaniye’de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina uygulanmasına karar verdi.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Dutluca mahallesinde, jandarma tedbir alırken, mahallenin 4 girişine bariyerler kondu. Burhaniye’de 7 vaka görülmesi üzerine 7 Aralık'ta kısmi karantina başlatılan Dutluca’da pozitif vaka sayısının 26, temaslı sayısının da 18 olarak belirlenmesi üzerine bu günden itibaren genel karantina uygulanmasına başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.