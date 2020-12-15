Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

'Sizce kim bu bebek?'

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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslının bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının yükselmesi ve temaslı kişilerin bulunması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 400 nüfuslu mahallenin girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-12-15 19:18:15



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