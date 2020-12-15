Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3

BALIKESİR (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis Ezeh
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Dk. 85 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Oppong Anane-Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Erkam Reşmen
GOLLER: Dk. 58 Francis Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor) Dk. 19 Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Vukan Savisevic (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor) Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)TFF 1'inci Lig´in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir
2020-12-15 21:34:25
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