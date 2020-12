Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor: 1-3

BALIKESİR (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic Abdulhamid Yıldız, Abraham Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Doğa İşeri (Dk. 68 Uğur Aygören), Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek, Oltion Bilalli (Dk. 41 Dersim Sahan Kaynak) (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi, Foxi Ketheovama, Birol Parlak, Francis Ezeh

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan Kevin Boli, Gudio Koçer, Vukan Savicevic (Dk. 85 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Oppong Anane-Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Erkam Reşmen

GOLLER: Dk. 58 Francis Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor) Dk. 19 Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Vukan Savisevic (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor) Kerem Can Akyüz, Nadir Çiftçi, Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)TFF 1'inci Lig´in 15'inci haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2020-12-15 21:34:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.