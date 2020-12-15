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Pirina fabrikasının depolama havuzunun duvarı çöktü Tonlarca prina çamuru çevreye yayıldı İzmir-Çanakkale karayoluna kadar gelen pirina çamuru trafiği olumsuz etkiledi

İHA

Pirina fabrikasının depolama havuzunun duvarı çöktü Tonlarca prina çamuru çevreye yayıldı İzmir-Çanakkale karayoluna kadar gelen pirina çamuru trafiği olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde pirina fabrikasının depolama havuzu duvarı çöktü. Havuzdaki zeytinyağı üretiminde elde edilen tonlarca pirina çamuru çevreye yayıldı.
Akşam saatlerinde İzmirÇanakkale Karayolu yakınında bulunan özel bir pirina fabrikasının depolama havuzlarından biri henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökme nedeniyle havuzda bulunan tonlarca çamur kıvamındaki pirina çevreye yayıldı. İzmirÇanakkale Karayoluna kadar gelen pirina çamuru trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi. Ekipler bölgede önlem aldı. Bölgede olay sonrasında iş makineleri ile temizlik çalışmaları başladı. Ayvalık Belediyesi ekipleri de yaşanan çevre kirliliğini düzenledikleri tespit tutanağı ile belirledi. Olay ile ilgili çevre ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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