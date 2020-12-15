Balıkesirspor- Samsunspor maçın ardından Cihat Arslanç: “Yenilmemesi gereken goller yedik” Ertuğrul Sağlam: “Oyuncularımı kutluyorum”

TFF 1. Lig'in 12. haftasında ertelenen karşılaşmada Balıkesirspor sahasından Samsunspor’a 31 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takım teknik direktörleri de açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan yenilmemesi gereken goller yediklerini söyledi.

Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, “Samsunspor'u tebrik ediyorum, maça istediğimiz gibi başlamadık ama 3 tane yenilmemesi gereken gol yedik. Maçta hep dönmeye çalışıyoruz, ilk gelen topun da gol olması iyi olmadı. Yediğimiz o kadar kötü gole rağmen reaksiyon göstererek 90. dakikaya kadar mücadele ve ayakta kalmaya devam ettik. Takımımda reaksiyon var, en önemli şey de bu. Bunun üstüne biz çok kolay bir şekilde takım inşa ederiz. Ümidimi koruyorum, gelecek adına da öz güvenle bakıyorum. Bu reaksiyon bizim hocalar olarak görmemiz gereken en önemli etkendir. Maçı maalesef futbolcular yönetti, hakem yönetmedi. Otoritenin olması gereken yerde otorite yoktu. Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde. Benim bir türlü yıldızım barışmadı, hoca tarafından hep haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. İnşallah bu son olur” dedi.



Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Menemen ve Bursaspor maçlarındaki puan kayıplarından sonra bu karşılaşmanın kendileri için daha da önem kazandığını ifade etti.

Sağlam, hem Menemen hem de Bursaspor maçlarında 20'ye yakın net pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Bugünkü karşılaşmaya oyuncularımızı hazırlamak, moral bozukluğundan çıkarıp maça motive edebilmek gerçekten bizi uğraştırdı. Bugün gördük ki oyuncularımız o moral bozukluğunu bir kenara atmışlar, sorumluluk almışlar ve karakterli insanlar gibi hareket edip bugünkü karşılaşmayı başından sonuna kadar iyi mücadele ederek, futbol oynadılar. Takımımı tebrik ediyorum. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Bugünkü maç bizim için çok önemliydi, kırılma maçıydı. Puan kayıplarından sonra hem bu maçı kazanıp birkaç basamak yukarı çıkmak hem de ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele adına da gelecekte camiamızı, taraftarımızı umutlandırmak istiyorduk, bunu bugün başardık. Şimdi önümüzde 3 önemli karşılaşma var. Bu üç maçta 9 puan alıp inşallah ligin ilk devresini ya 1. ya da 2. bitirme şansını elde edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz amacımız Boluspor maçını kazanmak, oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu, Balıkesirspor'a da başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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