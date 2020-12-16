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Edremit'te koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturma

DHA

Edremit'te koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkamak için 5 bin lira istendiği iddiasına soruşturma


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçe Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden 5 bin lira talep ederek yaptıkları iddia edildi. Biri hastane personeli 4 kişinin, son olarak koronavirüsten ölen Hatice Gür'ün (87) cenazesini yıkamak için ailesinden 5 bin lira talep edip, pazarlık sonunda 3 bin liraya yıkama işlemini yaptıkları öne sürüldü. Edremit Kaymakamlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, Edremit Belediyesi, gasilhaneye 1'i kadın 2 personel alımı için ilana çıktı.
Edremit Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede yaşandığı öne sürülen iddialar, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte ortaya atıldı. İddiaya göre, resmi olarak görevlendirilmedikleri halde emekli imam S.D., hastane personeli M.S., emekli personel M.E. ve cenaze levazımatçısı C.A., koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yakınlarından cenaze yıkama işlemi için 5 bin lira istedi.Gasilhanede görevli bulunmamasını fırsata çevirip, başka gasilhanelerdeki görevlilerin gelmesini de engelleyen grup, son olarak Edremit Devlet Hastanesi´nde koronavirüsten hayatını kaybeden Hatice Gür´ün cenazesini yıkamak için oğlu Servet Gür'den 5 bin lira istedi. Servet Gür'ün çalışanı Metin Gölge, grupla pazarlık yapıp, rakamı 3 bin liraya düşürdü.
Üç gün arayla ağabeyi ve annesini koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyleyen Servet Gür, "Koronavirüs çok kötü bir hastalık. Allah kimsenin, düşmanımın bile başına vermesin. Gerçekten çok zor bir süreç yaşadım. Kasım ayının 25´inde abimi kaybettim. Üç gün sonra annemi kaybettim. Annem Edremit Devlet Hastanesi'nde yatıyordu. Maalesef orada cenazesini yıkamak için 3 bin lira aldılar. Önce 5 bin lira istediler, pazarlık yaptık ve 3 bin liraya düştüler.
Parası olmayan için zor bir durum. Benden yana helali hoş olsun. Ben parası olmayanları düşünüyorum; Ne yapacaklar? Ankara´da abimin defni için kefen parası dahil 300 lira verdik. Balıkesir´de de bir yakınımız vefat etti. Kefen parası ve yıkama için 200 lira verildi. Tabi ki insanların emeği geçiyor, 300-500 lira normal. Ama 3-5 bin deyince, nasıl olacak? Ödeyemeyenler ne yapacak? Bu işler gönüllü yapılır, maaşlıysa maaş karşılığı yapılır. İnsan gönlünden kopanı verir. Ama maalesef pazarlık yapılıyor, cenaze üzerinden pazarlık kötü bir olay" dedi.
`İŞİNİZE GELİRSE YIKATIN´
Hatice Gür'ün cenazesi yıkatabilmek için grup ile pazarlık yapan Metin Gölge de şunları anlattı:
"Gece 03.30´da haber verdiler. Edremit Devlet Hastanesi morguna gittik. İki beyefendi vardı, 'Sizin ki biraz sıkıntılı, Covid-19 nedeniyle öldüğü için iki bayan çağıracağız´ dediler. Yarım saat sonra bayanlar geldi ve `5 bin lira vereceksiniz´ dediler. 'O kadar olmaz, ölüden para mı alınır? dedim. `İşinize gelirse yıkatın, işinize gelmezse kendiniz yıkayın´ dediler. Biz de 3 bin liraya anlaştık. Kendilerini riske attıklarını söylediler. Balıkesir´den cenaze arabası geldi ve cenazemizi Ankara´ya gönderdik. Bunların bilinmesi ve bu sorunların çözülmesi lazım."
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Edremit Kaymakamlığı, iddialar üzerine soruşturma başlattı. Edremit Devlet Hastanesi morgunda yetki belgesi olan kişilerin cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda yıkama yapabildiğini belirten Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, "İddiaların araştırılmasıyla ilgili iki kurum amiri görevlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Ayrıca müftülük tarafından hastane morguna personel görevlendirmesi yapıldı. Yine Edremit Belediyesi ile yaptığımız görüşme sonucunda, gasilhanede görevlendirilecek 2 personel için ilana çıkıldı" dedi.
HASTANE: YÜKÜMLÜLÜK BELEDİYEDE
Öte yandan Edremit Devlet Hastanesi yönetimi, morg girişine, `19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri hakkındaki yönetmelik gereği cenazelerin yıkanması ve defni ile ilgili tüm yükümlülük belediyelerimize ait olup, hastane bünyemizde cenaze yıkama hizmeti verilmemektedir´ yazılı duyuru yazısı astı.
BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANI YAYILANDI 
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, gasilhanede görevlendirilmek üzere 1'i kadın 2 personel alımı için ihale ilanı yayınladıklarını, alım sonrası 2 personeli burada görevlendireceklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-12-16 14:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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