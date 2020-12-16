Balıkesir'de polis 5 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 5 ayrı çalışmada; 5 şüpheli şahsı yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 19,21 gram metamfetamin maddesi, bin 116 adet sentetik ecza hap, 3,91 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 1 kök hint keneviri bitkisi, Uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ila 2 adet ruhsatsız silah ve 52 adet fişek ele geçirdi.

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