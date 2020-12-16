Balıkesir'de 20 ilçede sıcak asfaltlama işi sürüyor Büyükşehir Belediye’den 352 km sıcak asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, pandemi dönemini fırsata çevirip toplam 352 km yolun sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde azalan yoğunluğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bu süre içerisinde il genelinde 352 km yolun sathi kaplama ve sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürebilmeleri için kent genelinde ihtiyaç duyulan her türlü yatırım ve projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalışan Büyükşehir ekipleri, çalışmaları daha da hızlandırarak yaz aylarına kadar ihtiyaç duyulan noktalarında sathi kaplama ve sıcak asfalt serim işlemlerini tamamlayacak. Balıkesirli hemşehrilerin isteklerini dinlediklerini ve hayatlarını kolaylaştırmak için mesai harcadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir yandan büyük projeleri hayat geçirdiklerini bir yanda da ufak dokunuşlarla çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

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