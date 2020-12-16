Tarım İl Müdürü Alkan, Erdek’i ziyaret etti

Göreve yeni atanan Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, çalışma ziyareti kapsamında Erdek’e geldi. Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş ile birlikte, ilçede faaliyet gösteren su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde (midye çiftlikleri) incelemelerde bulundu.

Balıkesir’de su ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlayarak, kaliteli ve güvenli ürün temini için, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, “Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi ile tarımsal üretimin daha çok önem kazandığı bu dönemde, Balıkesir tarımını kalkındırmak ve ülkemiz için üretmek adına bölgede uygulanabilecek projeler için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, tarımın her dalında söz sahibi olduğu gibi, su ürünleri üretiminde de önemli iller arasında yer alıyor. Bandırma, Erdek ve Marmara Adası ile Ayvalık ve Edremit sahilleri deniz ürünleri üretiminde ön plana çıkıyor. Ayrıca tatlı su balığı üretimi yapılan tesislerin varlığı da Balıkesir ekonomisine katma değer sağlıyor.

Su ürünlerinin, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega3 gibi besin öğeleriyle Covid19 salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması yolunda büyük öneme sahip olduğunu işaret eden Alkan, “tarımın bereketlendiği şehir olarak bilinen Balıkesir, Türkiye'yi doyuran şehirden, dünyaya ihraç yapan şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Balıkesir’de su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinin artması için tüm çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

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