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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

İHA

Balıkesir'de 12 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 12 aranan şahsı yakalarken, 3, silah ve mermi ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce şehir genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve aramalarda; şehir merkezinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 37 adet fişek ve muhtelif suçlardan aranan 5 kişi, Ayvalık'ta aranan 2 kişi, Bandırma'da aranan 2 kişi ve Edremit ilçesinde 2 adet kurusıkı tabanca ve aranan 3 kişi olmak üzere toplam 1 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 12 aranan şahıs da yakalandı.

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