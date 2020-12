Muhammed Can’dan Köylüköyspor’a ziyaret

3. Lig takımlarından Ofspor forması giyen Balıkesirli Muhammed Can, Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez takımlarından Köylüköyspor’u ziyaret ederek formasını hediye etti.

Balıkesirspor’da yetiştikten sonra Beşiktaş’a transfer olan Muhammed Can sonrasında Turgutluspor, Düzcespor ve Ofspor formalarını giyerek Balıkesir’i en iyi şekilde temsil etti.

Köylüköyspor Kulüp Başkanı Yunus Tanrıoğlu ziyaretinden dolayı Muhammed Can’a teşekkür ederken geçen hafta attığı golle kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. Tanrıoğlu,” Her zaman saygı ve efendiliği ile andığımız kardeşimiz geçen hafta attığı gol ile de bizleri gururlandırdı kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar diler geldiği yeri unutmayan amatör kulüplerimizin hepsine başarılar dileyen her zaman yanımızda olduğunu dile getiren kardeşimize çok teşekkür ederiz. Bizleri duygulandırdı rabbim şehir içinde ve şehir dışında şehrimizi gururlandıran bütün futbolcu ve sporcu kardeşimizin ayağına taş değirmesin. İyi ki varlar” dedi.

