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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihat Arslan: "Güzel günler göreceğiz"

İHA

Cihat Arslan: "Güzel günler göreceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İçimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel günler göreceğiz" dedi.
Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, ligde Eskişehirspor ve Samsunspor ile yaptıkları maçlarda şanssız goller yediklerini söyledi.
Korona virüz tedbirleri nedeniyle karantina uygulanan oyuncuların, takım yeni katıldığını dile getiren Cihat Arslan, "Yarın karşılaşacağımız Ankara Keçiörengücü, bu ligin önemli ekiplerinden birisi. Geçen seneden beri gösterdiği bir istikrar ve şablon var. Bu lig için en önemli takımların başında geliyor. Zor bir karşılaşma. Suni çimde oynanacak bir karşılaşma ama bizim daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.
Başkent deplasmanı ile birlikte zorlu bir sürece gireceklerini hatırlatan Cihat Arslan, "İstanbulspor ve Altınordu, belki çok fazla transfer yapan takımlar değil ama sistemlerini oturtmuş takımlar. Adana Demirspor’un oldukça geniş ve deneyimli bir kadrosu var. Ancak, içimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız ve pozisyon üstüne yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel gönler göreceğiz” dedi.
Balıkesirspor’un kağıt üzerindeki hedefinin iyi okunması gerektiğinin altını çizen kırmızıbeyazlı ekibin teknik patronu Cihat Arslan, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig 20202021 Sezonu’nun fedakarlık sezonu olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bu sene ligde kalma senesi. Biz, küme düşmemeye onuyoruz ve Allah’ın izniyle düşmeyeceğiz. Farklı bir beklentisi olanlar hayal görüyor. ‘Bu takım herkesi yenebilir’ demek, başka bir şey. Bizim önceliğimiz 3738 puanlara ulaşmak sonrasında 55 yakalayıp PlayOff oynarız ama ilk etapta ayağımızı sağlam yere koymamız lazım. Bu gerçekçilikle de yüzleşmemiz lazım" dedi.
Nelson Mandela’nın "Hayattaki en büyük şeref düşmemek değil, her düştüğünde ayağa kalkmaktır” sözünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Cihat Arslan, “Bizim felsefemiz bu şekilde olacak. Biz mağlup olacağız ama yılmayacağız, doğru çalışıp ayağa kalkacağız. Uzun süren periyotlarda mağlubiyetler her takımın başına gelebilir. Düşer dediğin takımlar seri yapı çıkıyor. Çıkar dediğin takımlar yenilip aşağıya iniyor. Bu bizim TFF 1. Lig’in genel karakteri" dedi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig arasında ciddi farklar olduğunu dile getiren Arslan, “TFF 1. Lig, yumuşak takım kaldırmıyor. Süper Lig’de yumuşak takım oynar ve kazanır ama bu lige indiğiniz zaman farklı. O aradaki farkı ben şöyle görüyorum. Süper lig kurallı dövüştür, burası kuralsız dövüş yeri. Bir alt lig de ise sokak dövüşü vardır. Bu nedenle daha sert bir oyun planına dönüşmemiz lazım."
Ara dönemde transfer yapmak yerine takım içindeki oyuncuları kazanmak istediğini ifade eden Arslan, alt yapıdaki yetenekli oyuncuların kazanılması gerektiğini söyledi ve Bursaspor’u örnek gösterdi.
Altyapıdan gelen oyuncuları kazanmak zorunda olduklarını belirten Cihat Arslan, "Hissiyatımı söylüyorum. Ara transferde hiç kimseyi istemiyorum. Hocaların en büyük başarısı içerideki oyuncuları ayağa kaldırmaktır. Dışarıdan getirdiğinizle, taşıma su ile değirmen dönmez. Bizim burada kendi evlatlarımız var. Bundan hiç de korkmuyorum. Yeter ki o fiziksel yeterliği ve beraber oyunu yakalasınlar yani. Biz herkesle savaşırız. Herkese de meydan okuruz. Hiç kimseden de korkumuz yok. Transfer de istemiyorum. Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede ama eksikleri gidererek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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