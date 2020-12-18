Erdek’in altyapı ihalesi yapıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi girişimiyle Erdek İlçesi’ne yapılacak olan dev alt yapı yatırımının ihalesi İller Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi İller Bankası tarafından yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın büyük önem verdiği 64 firmanın katıldığı, Erdek İlçesi Kanalizasyon ve Atıksu Tesisi yapım projesi ihalesi, yasal süresin sonuçlanmasının ardından 15 gün içinde yer teslimi yapılacak ve 800 gün içerisinde tamamlanacak.

Maliyeti yaklaşık 103 milyon lira olacağı bildirilen Erdek İlçesi Kanalizasyon ve Atıksu Tesisi yapım projesinin içinde, terfi merkezi yer alacak.

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