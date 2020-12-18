56 saatlik yasak başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir’de başladı. Cuma akşamı saat 21:00’da başlayarak Pazartesi sabah 05:00’a kadar sürecek olan yasak boyunca emniyet güçleri şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürecekler. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber Balıkesir’in en işlek cadde ve sokakları yerini sessizliğe bıraktı.

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