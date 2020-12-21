Burhaniye’de baca yangını korkuttu

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Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Bitim Caddesinde Ferdi Özyurt’a ait evde baca yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Korkuya kapılan vatandaşlar, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

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