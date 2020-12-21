Gönüllü olarak karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesindeki Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan hastaların dışarıdan alınacak ihtiyaçlarını karşılayıp, durumu iyi olmayanlara da erzak dağıtımı yapıyor.

Ayvalık´ta ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyim yardımında bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, pandemi döneminde karantina altındaki hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle kimsesi bulunmayan karantinadaki hastaların dışarıdan alınması gereken ihtiyaçlarını karşılayan dernek üyeleri, maddi durumu iyi olmayan hastalara da erzak paketleri dağıtıyor.

Sosyal çalışmaları nedeniyle ilçe halkının `Fatma Anne´ olarak adlandırdığı Fatma Cavlı başkanlığındaki derneğin üyeleri, günün her saati taze sebze-meyve, et ve özellikle de ekmek desteğinde bulunuyor. Koronavirüs karantinası altında olan hastalara, komşularının bile korkarak yardımda bulunmaktan çekindiğini söyleyen Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, koronavirüse yakalanan ve evlerinde karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili kendilerine gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Cavlı, derneğe yapılan bağışlar ile koronavirüs hastaları için bugüne kadar yaklaşık 50 bin liralık gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Hazırladıkları gıda paketlerini karantinadaki vatandaşlara dernek bünyesindeki ve gönüllülerin araçlarıyla ulaştırdıklarını belirten Dernek Başkanı Fatma Cavlı, "Malum bu hastalar karantinadayken evlerinden çıkamıyor. Biz de bu insanların tüm ihtiyaçlarını gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Gönüllü üyelerimiz; maske ve eldiven kullanarak karantinadaki Covid-19 hastalarının evlerinin kapısı önüne gıda paketlerini bırakıyor. Hastalar, kapı önünden paketleri aldıktan sonra da geri dönüyoruz. Biz koronavirüs hastalarına ait listeleri Ayvalık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve mahalle muhtarlarının bilgilendirmelerinin yanı sıra kendi çevremizdeki dostlarımız aracılığıyla aldığımız ihbarlarla hazırlıyoruz. Hemen harekete geçerek o insanların yardımına yetişiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-21 13:40:42



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