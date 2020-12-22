Takoz mandalina ekonomiye kazandırılıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde önceki yıllarda üreticinin elinde kalan düşük kalite mandalina, meyve suyu fabrikalarına satılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Havran ilçesinde 30 bin ton iyi kalite satsuma cinsi Havran mandalinası satışa sunulurken, yaklaşık 10 bin ton ikinci sınıf, takoz olarak adlandırılan mandalina geçtiğimiz yıllarda tarlada çürümeye bırakılıyordu. Bu yaklaşık 10 bin ton takoz mandalina yapılan anlaşmalar ile meyve suyu yapımında kullanılmak üzere fabrikalara satılmaya başlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Havran Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer "Bu sene ikinci kalite dediğimiz takoz mandalinalarımızı değerlendirme fırsatı yakaladık. Narda başladık, şimdi de mandalinanın ikinci kalite olanlarını meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Bir nebze de olsa üreticimize ekonomik katkı oluyor." dedi.

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