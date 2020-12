Şifa ormanı için bir araya geldiler

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile özel bir boya firması iş birliğiyle hazırlanan “Şifa Ormanı” projesinin ilk etabı tamamlandı.

Proje kapsamında badem ve ceviz fidanlarının dikimi gerçekleştirildi. Ayvalık Çakmak Mahallesi’ndeki on beş dönümlük alanda yöreye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra meyve ve sakız ağaçlarının dikimi de yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her yıl farklı çevre sorunlarına dikkat çeken ve çözüm getirmeyi amaçlayan ‘Yeşil Adımlar’ sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesine bu yıl Ayvalık Belediyesi ve S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi işbirliğinde katıldıklarını söyledi.

Projenin ilk etabı çerçevesinde on beş dönümlük alana Ayvalık Belediyesi ve S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi işbirliğinde ceviz ve badem fidanlarının dikiminin tamamlandığını belirten Başkan Ergin, “Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından da desteklenen projenin her aşamasında ilaçsız ve ekolojik tarım hedefimizi hayata geçiriyoruz. İkinci etapta ise sakız ağacı, Anadolu adaçayı, İzmir kekiği, mercanköşk, biberiye ve şevketi bostan (Akkız) gibi bitkilerin ekimini gerçekleştireceğiz. Hasat zamanı yöre halkının da katılımı sağlanacak. Ekonomik gelir elde edebilmesi amacıyla hazırlanan projede ürünler, Ayvalık Kooperatifi tarafından yağ, çay ve baharat olarak işlenecek. Bu ürünler yine Talat Paşa Caddesi’ndeki, esnaf çarşısı, sebze ve meyve halinde, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin merkezinde satışa sunulacak” dedi.

