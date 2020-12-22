Canbey'den Susurluk'a topraksız sera talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canbey'den Susurluk'a topraksız sera talebi

İHA

Canbey'den Susurluk'a topraksız sera talebi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ile Ankara Şeker Fabrikası’nda bir araya geldi. Pancar üreticilerinin sorunlarını Genel Müdüre aktaran Mustafa Canbey, Ankara Şeker Fabrikası’nda kurulan serayı gezerek Susurluk’a da benzer bir sera yapılması için Genel Müdür Alkan’a talepte bulundu.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Canbey; “Çiftçimizin sorunlarını çözmek için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız vekaletin hakkını vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her günümüzü Balıkesirimize ve hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışarak geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Tarım Bakanımız çiftçimizin sorunlarını görüşmüş, Sayın Bakanımızdan destek istemiştik. Bugün pancar çiftçimizin sorunlarını görüşmek için Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüz Mücahit Alkan’ı ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüzün Ankara Şeker Fabrakası’nda kurduğu topraksız serayı inceledik. Fabrikada yapılan üretim neticesinde oluşan ısının soğutulması ayrıca bir maliyet oluştururken, bu enerjiyi serayı ısıtmada kullanarak hem maliyeti düşürüp hem de yeni bir üretime vesile olan yenilikçi seranın, Susurluk ilçemize de kurulması için Genel Müdürümüzden talepte bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Susurluk’a benzer bir sera kurulmasının takipçisi olacağız. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz Genel Müdürümüze emekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Susurluk şeker fabrikası bölge için önemli
Susurluk Şeker Fabrikası’nın Balıkesir için önemine de değinen Milletvekili Mustafa Canbey, “Günlük 7 bin ton üretim yapan Susurluk Şeker Fabrikamız hem Balıkesirimiz, hem de ülkemiz için büyük bir önem taşıyor. Burada yaptığımız üretimle hem çiftçimiz kazanıyor, hem fabrikada çalışan işçimiz kazanıyor, hem de tüm Türkiye’de şekeri kullanan vatandaşımız kazanıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Susurluk Şeker Fabrikamızın yanına da benzer bir sera kurduğumuzda bu faydalara bir yenisini daha ekleme imkanı buluruz” dedi.
Alkan sera talebine sıcak yaklaştı
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan; “Hem çiftçimizin ürün verimliliğini ve kazancını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, hem fabrikalarımızın verimliliğini artırmak için çalışıyoruz. Fabrikada üretim esnasında açığa çıkan tüm üründen maksimum verim alabilmek adına yaptığımız çalışmaların bir ürünü olan topraksız serayı Sayın Vekilimize gezdirme fırsatı bulduk. Kendisi seramızı çok beğendi ve Susurluk Şeker Fabrikası’na da benzer bir sera kurulması talebini bizlere iletti. Biz de bu noktada elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey’e ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdek’te özel oto yandı
YEREL HABERLER Erdek’te özel oto yandı
Burhaniyeli vatandaşlar pandemi sürecinde de kan bağışında öncü oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli vatandaşlar pandemi sürecinde de kan ...
Ayvalık’ta dört kurum “Yeşil Adımlar” için bir araya geldi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta dört kurum “Yeşil Adımlar” için bir araya ...
Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi'nde ilk kuzu doğdu
YEREL HABERLER Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi'nde ilk kuzu doğdu
“Ayvalık Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız” Ayvalık’ta çevre kirliliğine neden olduğu iddia edilen fabrikadan açıklama
YEREL HABERLER “Ayvalık Belediyesi hakkında suç duyurusunda ...
Sındırgı'da ata tohumu toprakla buluştu Karakılçık buğdayı yıllar sonra toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sındırgı'da ata tohumu toprakla buluştu Karakılçık ...
Susurluk'ta görevi başında şehit olan polis memuruna tören
YEREL HABERLER Susurluk'ta görevi başında şehit olan polis memuruna ...
Karesi Belediyesi’nden çevreci çocuklara ödül Karesi Belediyesi’nden ödüllü atık pil toplama kampanyası
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’nden çevreci çocuklara ödül Karesi ...
İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek ...
Balıkesir'in ilk tescilli kuzuları dünyaya geldi Büyükşehir Belediyesinin damızlık merkezleri üretime başladı
YEREL HABERLER Balıkesir'in ilk tescilli kuzuları dünyaya ...
Altıeylül’de zabıta çözüm odaklı çalışıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de zabıta çözüm odaklı çalışıyor
Burhaniye’de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar kullanılacak
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytin sineğine karşı organik tuzaklar ...
Şifa ormanı için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Şifa ormanı için bir araya geldiler
Polis memuru görev başında kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Polis memuru görev başında kalbine yenik düştü
Takoz mandalina ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Takoz mandalina ekonomiye kazandırılıyor
İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş
YEREL HABERLER İşyeri kapanan esnafa ücretsiz tıraş
Başçeşme mezarlığı yeni yüzüne kavuşacak Başçeşme’de revizyon çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Başçeşme mezarlığı yeni yüzüne kavuşacak Başçeşme’de ...
Erdekli iş insanı Refi Taviloğlu vefat etti
YEREL HABERLER Erdekli iş insanı Refi Taviloğlu vefat etti
BAÜN’den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
YEREL HABERLER BAÜN’den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER 6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle ...
Sındırgı´ya karakılçık buğdayı ekildi
YEREL HABERLER Sındırgı´ya karakılçık buğdayı ekildi
Ayvalık’ta Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin satış mağazası açıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin satış ...
Manevra yaparken denize uçtu
YEREL HABERLER Manevra yaparken denize uçtu
Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X