Muhtarın vasiyeti yerine getirildi Sındırgı dayanışmada örnek oluyor

Yardımlaşmada her zaman örnek projelere imza atan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dayanışma her alanda devam ediyor. Doğal afetlerin yanında her türlü yardımlaşma kampanyasında kısa sürede kenetlenen Sındırgı bu kez de geçtiğimiz günlerde elim bir şekilde vefat eden Camikebir Mahallesi muhtarı Savaş Çiğdem’in vasiyetini yerine getirmek için kenetlendi.

Muhtarın vasiyeti olan ev tapusunun alınarak çocuklarına teslim edilmesi için kaymakamlık, belediye, muhtarlar derneği işbirliği ile yardım kampanyası başlatılmıştı. Kısa süre içerisinde 66 bin lirası toplanarak, evinin tapusu ailesinin üzerine geçirildi. 94 bin lira olan alacağın geri kalanı da aileye alacaklı tarafından hibe edildi. Yardım kampanyasına sadece Sındırgı değil tüm Türkiye’den destek geldi. Evin tapusu da aile üzerine geçirilerek Kaymakam Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından aileye teslim edildi. Aileyi ziyaret eden heyet hem başsağlığı diledi, hem de evin tapusunu çocuklarına teslim etti.

Bu tür meselelerde anında kenetlenen Sındırgı halkını tebrik eden belediye başkanı Ekrem Yavaş, “İlçemizde geçtiğimiz günlerde vefat eden Savaş Çiğdem muhtarım bizleri ziyadesi ile üzdü. Ölüm hak ama arkasında kalanları da mağdur etmemek üzerine Sındırgı ciddi manada bir yardımseverlik örneği gösterdi. Çok kısa bir zamanda vasiyeti üzerine kendine ait olan ama satmış olduğu evin tapusunu devraldı. Muhtarlarımız başta olmak üzere bütün Sındırgılılar bu konuda seferber olarak, parayı toplayarak evin tapusunun aileye verilmesini sağlamış oldu. Bu sebeple hem kaymakamımıza, hem muhtarlar derneğimize, bütün Sındırgılılara hayırseverlikleri ve organizesinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Ailemize hayırlı olsun. Rabbim onları üzmeden iki evladı ile birlikte huzurlu bir şekilde yaşasınlar diliyorum” dedi.

Sındırgı son bir ay içerisinde yangında evini kaybeden yoksul aileye ev kazandırdı, tablet yardımları ile öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bunun yanında pandemi dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara da yardım eli uzatılmaya devam ediliyor.

