Balıkesir'de polis 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan suçlulara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 15 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; İl merkezinde 3 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tabanca 11 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 1 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ve Savaştepe İlçesinde de 1 arana şahıs olmak üzere toplam 12 aranan şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.