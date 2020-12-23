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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Gençlik merkezleri kütüphane oluyor

İHA

Balıkesir'de Gençlik merkezleri kütüphane oluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için uygulamaya geçirilen Kitap Kahve projesi Balıkesir'de de yaygınlaşıyor. Yurtlarda ve gençlik merkezlerinde oluşturulan kitap kahveler ile gençler kitapla buluşacak.
Gençlerin ve öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, internet erişimi olan, sosyal aktivitelerini gerçekleştirilebileceği, nezih bir mekan olarak tasarlanan kitap kahveler Balıkesir’in dört bir yanındaki tesislerde yaygınlaştırılıyor. Edremit Gençlik Merkezi içinde bulunan Kitap Kahve, Bandırma Yarbay Vecihibey Yurdu ve Balıkesir Yurdum Genç Ofis içerisinde yapımı tamamlanan Kitap kahvelerde gençler kitap okumanın yanı sıra ödev ve ders yapabilecek, sessiz ortamlarda çaylarını ve kahvelerini içerken araştırmalarda bulunabilecek.
Kitap kahveler gençleri bekliyor
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu “Bandırma Fatma Ana Yurdu, Bandırma Yurdu ve Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezinde de hazırlıklarını sürdürdüğümüz projedeki çalışmalarda sona gelindi. En kısa zamanda oraları da açmış olacağız” dedi.
Gençleri ve kitapseverleri şık, nezih tasarımı ve huzurlu ortamıyla dikkat çeken kitap kahvelerde ağırlayacaklarını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Sayın Bakanımızın, gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının artırılması için kitap kahvelere çok büyük önem verdiği kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir. Biz de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Bu sayede bizler de kitap kahvelerimizde gençlerimizle buluşmuş onlarla kitap okumuş olacağız. Aynı şekilde alanında uzman isimleri, yazarları da davet ederek Kitap Kahve'de gençlerle buluşmalarını ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Buralar gençlerimizin uğrak mekanları fikir merkezleri olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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