Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 82 kişi yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 50 ayrı uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli yakalandı adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 14.12.2020 20.12.2020 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada 82 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevkedilen 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 89 gram esrar, 105 gram bonzai, bin 908 adet ecza hap, 36 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi.

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