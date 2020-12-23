Üzerinde uyuşturucu hapla yakalandı

Sahte içkide bir ölüm daha!

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahsın üzerinde 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan G.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada; 6 adet sentetik gerica isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu ve G.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

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