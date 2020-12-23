Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilogram 104 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 104 gram esrar ve 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-23 20:22:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.