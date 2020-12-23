Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilogram 104 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 104 gram esrar ve 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-12-23 20:22:32
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