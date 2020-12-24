Ayvalık’ta mesafeli balık tutulacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kovid19 önlemleri kapsamında hafta içi uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından amatör olta balıkçıları gerekli önlemler ve sosyal mesafe kurallarına uyarak balık tutmaya başladı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında kişilerarası en az üç metre mesafe olacak şekilde işaretleme yaptı. Amatör balıkçıların yoğun olduğu Atatürk Bulvarı sahil boyunca, Cunda yolu üzerindeki yeni köprüde ve Boğaz Köprüsü’nde olta balıkçılığı için sosyal mesafeli balık tutma alanları oluşturuldu.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıların genelgeye uyup uymadığını denetledi. Ekipler, sahil boyunca anons yaparak olta balıkçılarının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak balık tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

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