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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canbey'den afetzede çiftçilere güzel haber

İHA

Canbey'den afetzede çiftçilere güzel haber

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, geçtiğimiz günlerde doludan zarar gören çiftçilere güzel bir haber verdi ve afetzedelerin paralarının önümüzdeki haftadan itibaren hesaplarına yatırılacağını söyledi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, geçtiğimiz günlerde doludan zarar gören çiftçilere güzel bir haber verdi. Doludan zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin devlet tarafından giderilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Canbey, “Dolu yağdığı zaman çiftçilerimizle ve ilgili Ziraat Odası başkanlarımızla görüşerek, mağdurların mağduriyetlerinin giderileceği sözünü vermiş ve konuyu takip edeceğimizi söylemiştik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin doludan gördükleri zararlar karşılanacak” dedi.

2 milyon 500 bin TL hesaplara yatıyor
Çiftçilerin zararlarının karşılanması için ayrılan 2 milyon 500 bin liranın önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılacağını açıklayan Canbey, “Çiftçilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana her zaman çiftçimizin ve köylümüzün yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin artması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması ve tarımdan daha iyi gelirler elde etmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

"Çiftçilerimiz başımızın tacı"
“Çiftçilerimiz bizim başımızın tacıdır” diyen Milletvekili Canbey, “Tarım dünyada her geçen gün daha stratejik bir sektör haline gelmeye başladı. Gıda olmadan insanın yaşaması mümkün olmadığına göre, geleceğin sektörlerinden biri olan tarım alanını önemsiyoruz ve daha fazla kaynak ayırıyoruz. Çiftçinin derdi ile her daim ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Tarımda daha iyi olacağız"
Tarımsal alanda yapılan üretimlere önemli destekler verildiği söyleyen Canbey, tarıma olan desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyerek, tarımsal üretim anlamında dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde, bu alanda daha iyi yerlerde olacağına işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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