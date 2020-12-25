Polis amcaları Ayaz’ın doğum gününü kutladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz bugün 11 yaşına basan Ayaz Esen’in doğum gününü evine kadar gelerek kutladı. Covid19 pandemisi nedeniyle evden çıkamayan 11 yaşındaki Ayaz için evinin önünde pasta kesen Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz mutlu yıllar dileklerinde bulundu.

Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz ve beraberinde Yunus ekipleri 5’inci sınıf öğrencisi Ayaz Esen’in doğum gününü kutlamak için evine kadar geldi. İlçe sınırları içindeki Atatürk Mahallesi Huzur Sokak’ta oturan Ayaz Esen’in doğum gününü getirdiği pasta ile kutlayan İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz mutlu yıllar dileklerini iletti. Karşısında çok sevdiği Yunus ekipleri ile polisleri gören Ayaz doğum gününü kutlayan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

11 yaşındaki Ayaz’ın doğum gününü oturduğu sokakta kutlayan İlçe Emniyet Müdürü Ayaz’ın karşı komşusu bir kızım doğum gününü kutlamak için 5 Ocak’ta geleceğine söz verdi.

Kendisinin doğum gününü kutlayan emniyet teşkilatına teşekkür eden Ayaz Esen, “Doğum günümü kutlamak için evime gelen polis amcalara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ayaz’ın annesi Sermin Aslan ise Kareli İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz ve ekibine teşekkür ederek oğlunu mutlu ettikleri için şükranlarını sundu.

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