Susurluk'ta 20 dönüm sazlık alan yandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 20 dönüm civarında sazlık alan yandı.

Demirkapı mevkiinde bulunan Varan dinlenme tesisleri yakınında yangın çıktı. Hasat sonrası günebakan saplarını yakan çiftçilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 20 dönüm sazlık alan kül oldu. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayıldı. Sazlık alandan çıkan yoğun duman yüzünden trafik zaman zaman yavaşladı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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