Susurluk'ta 20 dönüm sazlık alan yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Susurluk'ta 20 dönüm sazlık alan yandı

İHA

Susurluk'ta 20 dönüm sazlık alan yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 20 dönüm civarında sazlık alan yandı.
Demirkapı mevkiinde bulunan Varan dinlenme tesisleri yakınında yangın çıktı. Hasat sonrası günebakan saplarını yakan çiftçilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 20 dönüm sazlık alan kül oldu. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayıldı. Sazlık alandan çıkan yoğun duman yüzünden trafik zaman zaman yavaşladı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıskançlık krizi bir kadının daha canına mal oldu Balıkesir’de bir kadın daha cinayete kurban gitti
YEREL HABERLER Kıskançlık krizi bir kadının daha canına mal ...
'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER 'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı ...
'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER 'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı ...
Polis amcaları Ayaz’ın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Polis amcaları Ayaz’ın doğum gününü kutladı
Edremit’te tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Edremit’te tek katlı ev alev alev yandı
Apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden ...
Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile ...
Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen ...
Burhaniye’de 250 tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 250 tablet dağıtıldı
Edremit Belediyesi’nde vergi yapılandırma işlemleri devam ediyor Yapılandırma başvurularının yüzde 45 internetten
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nde vergi yapılandırma işlemleri ...
Ayvalık’ta yanan evden sevimli köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yanan evden sevimli köpek kurtarıldı
Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi
YEREL HABERLER Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine ...
Canbey'den afetzede çiftçilere güzel haber
YEREL HABERLER Canbey'den afetzede çiftçilere güzel haber
Mesut Ergin’den sert açıklama Başkan Ergin; “Ayvalıklılar temiz hava soluyamaz, Pencerelerini açamaz hale getirildi”
YEREL HABERLER Mesut Ergin’den sert açıklama Başkan Ergin; ...
Ayvalık’ta mesafeli balık tutulacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta mesafeli balık tutulacak
Burhaniye’de 10 bin çuval yakacak dağıtılıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de 10 bin çuval yakacak dağıtılıyor
Cihat Arslan: “Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Cihat Arslan: “Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz”
Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak
YEREL HABERLER Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak
Arıcılardan 112 Acil çalışanlarına bal ikramı
YEREL HABERLER Arıcılardan 112 Acil çalışanlarına bal ikramı
Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta yazlıklar için kıyı erozyonu tehdidi
Balıkesir'de tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tek katlı ev alev alev yandı
Balıkesir´de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ...
Uçak ambulans Malatya'ya hasta için kalktı
YEREL HABERLER Uçak ambulans Malatya'ya hasta için kalktı
Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor Erozyon nedeniyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X