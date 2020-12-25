Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Balıkesir´in Edremit ilçesinde gece evde tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay´ı (37) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Recep Kırtay (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2020-12-25 15:09:09
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