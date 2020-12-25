'Kıskançlık' yüzünden tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü (3)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Balıkesir´in Edremit ilçesinde, tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay´ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren Recep Kırtay (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2020-12-25 20:25:30
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