Atıklar yılbaşı ağacına dönüştürüldü

Erdek Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı personel farkındalık oluşturmak amacı ile geri dönüştürülebilen atıklardan yılbaşı ağacı yaptı.

Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Ak Alakuş ve personeli, gönüllü olarak uyguladıkları proje vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Farkındalık oluşturmak için evlerinde biriktirdikleri plastik, karton ve kompozit atıklardan yılbaşı ağacı oluşturan çevreciler, atık giysilerden ise kardan adam yaptı. Geri kazanımın, geri dönüşümün hem çevreci bir uygulama hem atıkların değerlendirilmesi adına etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Alakuş yaptığı açıklamada "Gelecek için geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi önem taşıyor. Bizlerde örnek teşkil etmek için evlerimizde topladığımız plastik, kağıt, karton ve kompozit atıklardan yılbaşı ağacı oluşturduk. Atık giysilerden kardan adamımızı yaptık. Atık çorap ve hediye paket kağıtları ile ağacımızı süsledik. Yılbaşı ağacımızın yapımında yumurta kutuları, kağıt havlu ruloları, su şişesi, süt kutusu, sabun kutuları, deterjan kutuları, maske kutusu ve aklınıza gelebilecek evlerimizden çıkan her türlü ambalaj atıkları kullandık” diye konuştu.

Ayrıca 2021 yılı dileklerini kartonlara yazarak atık askıya astıklarını dile getiren Alakuş “Amacımız atıkların kaynağından ayrı ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılarak çevremizi ve doğamızı korumak. Geleceğimiz çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmaktır. Bireylere düşen en önemli görev, geri kazanılabilir atıkları evlerimizde, işyerlerimizde, kaynağında yani çıktığı yerde, ıslak çöpe karıştırmadan ayrı biriktirmek ve bunları yerel yönetimlerce oluşturulan toplama sistemine vermek” diyerek sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.