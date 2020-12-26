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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret

İHA

Balıkesirli arıcılardan sağlıkçılara ballı ziyaret

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, arıcılar, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederken, bal ve polen ikramı yaptı. Önce, Burhaniye Devlet Hastanesini ziyaret eden arıcılar, burada Covid19 servisi ve yoğun bakım çalışanlarına bal ve polen dağıtırken, daha sonra acil sağlık hizmetleri istasyonunu ziyaret etti.
Burhaniye’de geçtiğimiz Nisan ayında polis ve jandarmaları ziyaret ederek bal ve polen ikram eden Burhaniyeli arıcılar, bu defa da sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi arıcılar, kendi aralarında hazırladıkları bal ve polenleri sağlık çalışanlarına ikram etti. Arıcılar, ilk olarak Burhaniye Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada, Başhekim Dr.Hamit Çetin ve Başhemşire Nurcan Açan Akpınar ile görüşen arıcılar, Covid19 servisi ile yoğun bakım ünitesi doktorları,. hemşireleri ve diğer çalışanlara bal ve polen ikramı yaptı.. Daha 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilirken, burada da bal ve polen dağıtımı yapıldı. Arıcılara teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Hamit çetin, “ Hastanemizi ziyaret eden arıcılar, servis çalışanlarımıza bal ve polen ikramı yaptı. Arıcılarımızı teşekkür ediyorum. Umarız, sağlıklarına katkı sağlar” dedi. Başhemşire Nurcan Açan Akpınar da,” Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan arıcılarımıza bütün sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum” dedi. Bal ve polen ikramı için sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini anlatan Emekli Öğretmen Aydın Kunter, “Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arcılık Platformu üyeleri olarak geçtiğimiz yılda polis ve jandarmalarımıza bal ve polen ikramı yapmıştık. Bu gün de çok özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına bal ve polen ikramı için buradayız. Bize destek olan arıcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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