Park halindeki sıfır araca sopayla zarar verdi



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Çağrı Gül, sopayla, 13 gün önce alınan park halindeki cipin camlarını ve farlarını kırdı, kaportasını yamulttu. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişiye, "Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi" diye seslenen Gül, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracında büyük maddi hasar oluştuğunu ifade eden Gurbet Alış Cin, "Adapazarı´ndan sıfır aldık. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimiz de yoktu. Tanıyorum kendisini" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi´nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Gül, saat 09.00 sıralarında sopa ile Kırklar Sokak´ta park halinde olan Serkan ve Gurbet Alış Cin çiftinin 11 AG 882 plakalı cipin camlarını ve farlarını kırarken, kaportasını da yamulttu. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kadına, "Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi" diye seslenen Gül, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, ifadesi için emniyete götürüldü.

`ARAÇTAN DAHA HEVESİMİZİ BİLE ALAMADIK´

Serkan Cin, 13 gün önce Adapazarı´ndan sıfır aldıkları araçlarının çok kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Eşimin arabası 13 gün önce sıfır aldık Adapazarı´ndan. Sabah 09.00 gibi aile bakkalımız, `aracınıza bir kişi vuruyor, polisler aşağıda´ diyerek bizi kaldırdı. İndiğimizde araç kötü durumdaydı. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimiz de yoktu. Tanıyorum kendisini de. Bir alt sokağımızda oturuyor. Ama sadece bize zarar vermemiş, diğer evlerin camlarını da kırmış diye bilgi aldık. Araçtan daha hevesimizi bile alamadık"

Çağrı Gül´ün, araca yakın bir binanın da giriş kapısının camlarını kırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Cafer ELMAS

2020-12-26 14:48:24



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