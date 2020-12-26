Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 24.12.2020 tarihinde Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Savaştepe ve Gömeç ilçelerinde yaptıkları 12 ayrı çalışmada, 17 uyuşturucu şüphelisini yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 1,35 gram metamfetamin, 27.83 gram esrar, 332 adet reçetesiz sentetik ecza hapı ve 1 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.

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