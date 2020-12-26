Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakalarken 8 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda il merkezinde, 9 aranan şahıs, 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 15 fişek, Ayvalık İlçesinde 3 aranan şahıs, Bandırma'da 3 aranan şüpheli, Edremit'te 1 aranan şahıs, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 fişek ve Gömeç'te de 1 aranan şahıs olmak üzere, 17 aranan şahıs, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.