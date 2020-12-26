Balıkesir'de 8 kişiye uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevkedilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Bandırma, Ayvalık ve Balıkesir il merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 6 ayrı çalışmada, 8 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 3'ü adli kontrol şartı serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklandı.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 8,53 gram metamfetamin, 62 adet sentetik ecza hap, bin 105,80 gram esrar ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.